Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов розповів про побутові умови у таборі "синьо-жовтих".

"У збірній зроблено все, аби ти нічим не переймався, ні за що не відповідав. Твоя справа – грати в футбол, якісно тренуватися, підходити до матчів у максимальній формі і з максимальною мотивацією.

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Але я звик мити свої бутси сам. Не важливо – був дощ чи суха погода. Якось адміністратор підійшов до мене і мало не з образою сказав: "Поклади, я сам це зроблю". Але мені не важко, тим більше пройшов дощ. По суті, там треба було просто змити траву – і вони чисті. Він каже: "Ні, поклади. Я ображуся. Це моя робота. Я повинен це робити". Ось до такого доходить, хоча мені "не западло" взяти бутси і піти помити. Це нормальні речі", – цитує Кривцова видання Tribuna.

Нагадаємо, Кривцов вперше був викликаний до збірної України у 2011 році.

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