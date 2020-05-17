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Золоті 90-ті: мучителі Динамо, він поховав Спартак і став секс-гігантом у Барселоні та ще 27 фото "старої школи"

13:00 1151 Читать на русском
Золоті 90-ті: мучителі Динамо, він поховав Спартак і став секс-гігантом у Барселоні та ще 27 фото "старої школи"
Джанлуїджі Буффон епохи Парми / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Андреас Бреме, Юрген Клінсманн, Лотар Маттеус – чемпіони світу-1990 і хлопці хоч куди.

бреме клінсманн маттеус

2. Марсель Десайї та Патрік Вієйра. Мілан у тому сезоні 1995/96 взяв Скудетто.

десайї вієйра

3. Христо Стоїчков розганяє атаку збірної Болгарії аж до півфіналу ЧС-1994. Загалом у футболці національної команди зіграв 83 матчі, забив 37 голів.

стоїчков

4. Молодий хавбек Севільї Дієго Сімеоне і дідусь мадридського Атлетіко Бернд Шустер, якому не до сміху. Гаряча заруба у сезоні 1992/93.

шустер сімеоне

5. Маріо Жардел – незабутній бомбардир Порту другої половини 90-х: 170 матчів, 168 голів.

жардел

6. Збірна Чилі на ЧС-1998. Верхній ряд: Маргас, Фуентес, Рейєс, Рамірес, Акунья, Тапія. Нижній ряд: Корнехо, Сьєрра, Саморано, Арос, Салас. У групі чилійці розписали три нічиї – з Італією (2:2), Австрією (1:1) та Камеруном (1:1). В 1/8 фіналу були розгромлені бразильцями (1:4).

чилі

7. Іан Райт і Пол Гаскойн не шкодували себе під час тренування у таборі збірної Англії (1993 рік).

райт гаскойн

8. Роберто Карлос готовий зіграти у гру. Реал, сезон 1997/98.

роберто карлос

9. А зовсім юний Тьєррі Анрі готовий розважатися.

анрі

10. Роберто Баджо прямує до 11-метрової позначки, щоб виконати вирішальний пенальті у фіналі ЧС-1994 з Бразилією. Що було далі – ви знаєте...

баджо

11. Арсенал із Кубком Ліги-1993. Радісні обличчя Кевіна Кемпбелла, Іана Райта, Джорджа Грема (головний тренер), Лі Діксона, Девіда Сімена і Марка Флетса.

арсенал

12. Японці Ямагучі та Ніканіші відкрили полювання на Аріеля Ортегу, але це їм не допомогло. Аргентина – Японія – 1:0, перший тур ЧС-1998.

аргентина японія

13. Златан Ібрагімовіч зустрічає у Мальме світанок нового тисячоліття, яке принесе йому гроші, титули і славу.

ібрагімовіч

14. Руд Гулліт і Свен-Йоран Еріксон прибули підіймати Сампдорію, проте їм підкорився лише Кубок Італії-1994.

гулліт еріксон

15. Дванадцятирічний Стівен Джеррард чистить бутси і мріє про Ліверпуль.

"Я знав, що справа безнадійна": Ліверпуль міг підписати екс-зірку Шахтаря, Вілліан знехтував Джеррардом і був покараний

джеррард

16. Чвертьфінал ЧС-1998 між Францією та Італією. Джанлука Пальюка, голкіпер Скуадри, грає на виході.

італія франція

17. Данкан Фергюсон у своєму першому клубі Данді Юнайтед (1991 рік). Через три роки він перейде в Евертон і стане культовим бомбардиром "ірисок".

фергюсон

18. Роналдо зрівнює рахунок у матчі зі Спартаком, а невдовзі оформить дубль. Півфінал Кубка УЄФА 1997/98, матч-відповідь, Спартак – Інтер – 1:2.

роналдо спартак інтер

19. До переходу в Реал у 1996-му, Бодо Іллгнер упродовж 13 років виступав за Кельн.

іллгнер

20. Барселона вирушає на виїзд. Поки Луїш Фігу спілкується з кимось із партнерів, Луїс Енріке вирішує проблеми за допомогою мобіли.

фігу енріке

21. У цьому малюку ви нізащо не розпізнаєте теперішню зірку АПЛ. Маркус Рашфорд, 1998 рік.

рашфорд

22. Нестримна Фіорентина кінця 90-х: Едмундо, Батістута, Торрічеллі, Руй Кошта.

фіорентина

23. Дієго Марадона: болюча мить прощання зі збірною Аргентини.

Аргентина, яку ми втратили: останній бій команди Марадони

марадона

24. Брати Ноем та Ліам Галлахери – лідери культового гурту Oasis – з дитинства за Манчестер Сіті. Фото датоване 1994-м, коли "містяни" боролися в АПЛ всього лише за виживання.

галлахер

25. Джанлуїджі Буффон у своєму першому професіональному клубі. Із Пармою він здобув три трофеї – Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА.

буффон

26. Зінедін Зідан із сином Енцо та Кубком світу-1998.

зідан

27. Руд ван Ністелрой у ПСВ. З 1998 по 2001 рік – 90 матчів, 77 голів.

ван ністелрой

28. Філіппо Індзагі і Алессандро Дель П'єро у Ювентусі-99. Роком раніше цей тандем кілерів познущався над київським Динамо у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. До слова, на дальньому плані розминається Антоніо Конте.

ювентус

29. Девід Бекхем із кубком Ліги чемпіонів-1999 після суперфіналу проти Баварії.

бекхем

30. Знамените фото із табору Барселони. Луїш Фігу перевіряє потенціал Роналдо, який прославився походеньками ловеласа і пасивним сексом.

фігу роналдо

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Золоті "нульові": останній спалах потужного Динамо, драма Шеви та Каньїсареса і ще 27 фото "старої школи"

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