"Все удалось, кроме победы. В принципе, по игре ни к кому претензий не должно быть. Игра нам давалась, были моменты, был незабитый пенальти.

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Но, как говорится, в товарищеских матчах результат не стоит на первом месте. Надеемся в ближайших поединках Лиги наций уже одержать победу", – сказал Сергей Кривцов в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборную Украины ожидают два заключительных поединка Лиги наций: против Германии 14 ноября и Швейцарии 17-го.

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