"Все вдалося, окрім перемоги. В принципі, по грі ні до кого претензій не має бути. Гра нам давалася, були моменти, був незабитий пенальті.

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Але, як то кажуть, в товариських матчах результат не стоїть на першому місці. Сподіваємося в найближчих поєдинках Ліги націй вже здобути перемоги", – сказав Сергій Кривцов у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, на збірну України очікують два заключні поєдинки Ліги націй: проти Німеччини 14 листопада та Швейцарії 17-го.

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