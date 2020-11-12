Национальная команда Украины узнала третьего соперника и расписание матчей на чемпионате Европы, который пройдет летом следующего года.

Последним оппонентом "сине-желтых" в группе С стала Северная Македония, которая обыграла Грузию в финале плей-офф. Именно с балканцами Украины сыграет во втором туре группового этапа, информирует официальный сайт УАФ.

Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020:

13.06.2021 (воскресенье)

Нидерланды – Украина (Амстердам, 22:00 по Киеву)

17.06.2021 (четверг)

Украина – Северная Македония (Бухарест, 16:00 по Киеву)

21.06.2021 (понедельник)

Украина – Австрия (Бухарест, 19:00 по Киеву).

Напомним, УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса. Континентальный форум стартует 11 июня и завершится 11 июля.

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