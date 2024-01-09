За словами Юрія Миколайовича, 23-річний Твердохліб вже став гравцем криворізького клубу, хоча офіційно трансфер хавбека Миная, який був ласим шматком на ринку, поки не підтверджений.

"Єгор Твердохліб вже у Кривбасі? Так, я підтверджую. Команда вже зібралася, буде медобстеження і починаємо працювати. Тиждень будемо тут, а якщо дадуть дозвіл, то виїдемо на збори.

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У нас команда непогана і дружній колектив. Думаю, все буде добре і хлопці його приймуть. Сподіваюся, що Твердохліб допоможе нам, якщо буде гарно готуватися. За ним ми давно стежили і ще минулого року хотіли купити. Тому я задоволений, що він у нас, а як там буде – покаже час. Це молодий український футболіст, який може зіграти на різних позиціях. Для тренера це плюс. Бачу його і крайнім вінгером, і в центрі поля, і навіть форвардом. Будемо шукати те місце, яке дасть йому змогу розкритися ще краще.

Чи будуть у Кривбасі ще новачки? Час покаже, але поки важко про це щось говорити. В такий час щось планувати неможливо. Коли хлопці з'являться, тоді й будемо про це говорити. Зараз ще трішки рано. Ми розглядаємо молодих, класних футболістів, які можуть підсилити команду і допомогти у другому колі.

Ми на різних футболістів дивимося. Але знаєте, який час в Україні, війна, тому не кожен іноземець хоче сюди їхати. Навіть деякі українці можуть не захотіти до нас перейти, бо ми базуємося у себе, в Кривому Розі. Це не так далеко від лінії фронту, тому дехто боїться. Це ж таке, всі ми люди і кожен дивиться по-різному на це. Але ми дивимося на тих, хто дійсно хоче грати за Кривбас та захищати його кольори. Кого саме дивимося? Я не буду цього говорити, бо це інтереси клубу. Наперед не говоримо. Коли підпишемо, то обов’язково повідомимо", – цитує Вернидуба NV.

Нагадаємо, Кривбас пішов на зимову перерву лідером УПЛ, набравши 34 очки. Стільки ж у Дніпра-1. Шахтар та Динамо можуть випередити команду Вернидуба, якщо виграють усі свої перенесені матчі (у киян їх три, у "гірників" – два).

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