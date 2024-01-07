Украинский полузащитник Миная Егор Твердохлеб успешно прошел медосмотр в Кривбассе, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, срок соглашения 23-летнего хавбека с криворожанами рассчитан на 4 года. Контракт Егора с лидером УПЛ будет подписан сегодня-завтра.

Напомним, Твердохлеб перешел в Минай летом 2022 года в статусе свободного агента из Горняк-Спорта. В текущем сезоне провел за "лис" 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что гданьская Лехия готова была выложить за Егора 300 тысяч долларов, но закарпатцы подняли ценник до 400 тысяч. Кривбассу удалось немного сбить стоимость игрока путем прописанных в соглашении бонусов, однако официальная сумма сделки пока неизвестна.

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