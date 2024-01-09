Кривбасс приступил к работе, чтобы во второй половине сезона защитить место на вершине УПЛ.

Вчера (8 января) команда Юрия Вернидуба вышла из отпуска и начала легкие тренировки, сообщает официальный сайт клуба. До 13 января "красно-белые" будут работать в одноразовом режиме, после чего отправляются на месячный сбор в испанский Аликанте.

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Уже известны три спарринг-партнера Кривбасса на пиренейских полях. 28 января лидер УПЛ встретится с польским Пястом, 10 февраля с датским Виборгом, 13 февраля с испанской Мурсией. В общей сложности запланировано около десяти контрольных матчей, об остальных объявят позже.

В команде Вернидуба есть кадровое пополнение – Алексей Хобленко вернулся из аренды в ЛНЗ. Нападающий отыграл за черкасцев 11 матчей, оформив один гол и один ассист.

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