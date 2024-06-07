УПЛ официально избрала президента – единогласное решение
13:57 - Читати українською
Голосование за главу украинской Премьер-лиги оказалось чисто формальностью.
Президентом был избран Евгений Дикий, сообщает пресс-служба УПЛ. Соответствующее решение единогласно было принято на отчетно-выборном общем собрании клубов украинской Премьер-лиги, которое состоялось сегодня в Доме Футбола.
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Дикий больше года был исполняющим обязанности президента УПЛ, а еще раньше занимал должность исполнительного директора.
Напомним, ранее инсайдеры сообщили ориентировочную дату начала следующего розыгрыша чемпионата Украины. Это 3 августа.
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