Президентом был избран Евгений Дикий, сообщает пресс-служба УПЛ. Соответствующее решение единогласно было принято на отчетно-выборном общем собрании клубов украинской Премьер-лиги, которое состоялось сегодня в Доме Футбола.

Клуб УПЛ официально остался без президента

Дикий больше года был исполняющим обязанности президента УПЛ, а еще раньше занимал должность исполнительного директора.

Напомним, ранее инсайдеры сообщили ориентировочную дату начала следующего розыгрыша чемпионата Украины. Это 3 августа.

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