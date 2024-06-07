Форвард Шахтера Лассина Траоре забил за сборную в отборе на чемпионат мира от Африки.

Отбор на ЧМ-2026

Египет – Буркина-Фасо – 2:1

Голы: Трезеге, 3, 7 – Траоре, 56

Буркина-Фасо в первом раунде африканской квалификации попала в группу к Египту. На выездной матч в Каире в основе гостей вышел не только Лассина Траоре, но и игрок Байера Тапсоба и вингер Борнмута Уаттара.

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Египтяне победили благодаря двум быстрым голам – оба в активе Трезеге. На третьей минуте Салах ассистировал партнеру, а на седьмой – вингер Трабзонспора разобрался сам.

Траоре во втором тайме своим голом вернул интригу в матч. Форвард Шахтера сыграл на добивании, когда мяч отскочил от перекладины. Однако спасти хотя бы ничью Буркина-Фасо не сумела.