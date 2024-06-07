Накануне Telegram-канал “ТаТоТаке” сообщил, что Рух наконец закрыл вопрос по трансферу нападающего Оболони Игоря Краснопира. Директор "пивоваров" Александр Резниченко был удивлен таким заявлением, заверив, что никаких движений по нападающему львовский клуб не делал, и игрок и в дальнейшем принадлежит киевлянам.

"Никаких движений по трансферу Краснопира не было": в Оболони отреагировали на слухи о переходе лучшего бомбардира

Точку в скандальном переходе Краснопира поставил руководитель медиацентра Руха Богдан Тимовчак. На вопрос "Действительно ли Рух подписал Краснопира?" он в комментарии Українському футболу ответил: "По состоянию на сейчас мы никого официально не подписали".

Напомним, сейчас Краснопир находится в лагере олимпийской сборной Украины, которая в рамках подготовки к историческим Играм -2024 участвует в товарищеском турнире в Марселе. Накануне Игорь помог "сине-желтым" разгромить Италию со счетом 4:0.

Украина сокрушила Италию на турнире молодежек – Хлань, Сикан, Батагов и джокеры рвутся в Серию А и на Олимпиаду