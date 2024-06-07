Сейчас в лагере “Кадры” находится 29 футболистов. На финальную часть Евро можно заявить только 26, поэтому трех еще нужно вычеркнуть.

"Украина нам не очень интересна": наставник Польши рассекретил замысел Реброва и раскритиковал СМИ за хейт игроков

Спарринг с Украиной будет едва ли не последним шансом проверить как можно больше игроков, но Михал Пробеж решил по-другому. Если верить официальному сайту УЕФА, главный тренер сборной Польши выбросил из заявки на матч аж 8 подопечных! Это Ян Беднарек, Павел Давидович, Пшемыслав Франковски, Якуб Пьотровски, Бартош Слиш, Дамиан Шимански, Кшиштоф Пйонтек и Кароль Свидерски.

Напомним, матч Польша – Украина состоится уже сегодня, стартовый свисток в 21:45. Это будет второй из трех спаррингов команды Сергея Реброва в рамках подготовки к Евро-2024. Ранее "сине-желтые" расписали нулевую ничью с Германией, а 11 июня сойдутся с Молдовой в Кишиневе. Старт на чемпионате Европы – 17 июня матчем против Румынии.

Ребров объявил заявку сборной Украины на матч с Польшей – есть мощное усиление