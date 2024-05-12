В матче 28-го тура УПЛ Александрия на своем поле минимально одолела СК Днепр-1 (1:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Воскресную программу 28-го тура открывала дуэль между Александрией и СК Днепр-1. Подопечные Максимова потеряли любые шансы на бронзу и теперь бьются с Рухом и Полесьем за топ-4 и возможность играть в еврокубках.

Голкипер СК Днепр-1 заинтересовал РБ Лейпциг, – источник

В свою очередь 7-матчевая безвыигрышная серия Ротаня и Ко привела команду к риску лишиться места в элите. Так что обоим коллективам было за что бороться.

Команды начали осторожно, без особых вариантов у ворот друг друга. Александрия выглядела активнее, но до ударов по воротам не доходило. Первый плюс-минус опасный момент возник лишь на 14-й минуте – хозяева пыталась обострить с углового, но бесперспективно.

Подопечные Ротаня, который, к слову, отбывал дисквалификацию на трибунах за перебор желтых карточек, понемногу прижали соперника к его воротам и, в конце концов, забили. Заставив Бабенко ошибиться и выпустить сферу на угловой, александрийцы долго завершали розыгрыш стандарта – как следствие, Безерра сумел затолкать мяч в сетку. Арбитры VAR очень долго просматривали эпизод, подозревая Шостака, который пытался добить сферу, что уже, казалось, пересекла линию, в положении вне игры, но в конце концов зафиксировали взятие ворот.

На 31-й минуте Бабенко едва не сравнял, забрасывая Шевченко за шиворот – кипер Александрии в прыжке перевел на угловой. В ответ Михайленко мощно стрелял с линии штрафной – над воротами.

Вскоре Безерра убежал по правому флангу, ворвался во вратарскую и перебросил через Волынца – сфера попала в перекладину и вылетела в поле. Днепряне в первом тайме выглядели довольно грустно: без фантазии, без энергии, без желания – похоже "шантажа" Максимова хватило лишь на поединок с Кривбассом.

После перерыва особо ничего не изменилось – днепряне не смогли переломить игру, а банальные прострелы от Пасича легко накрывали соперники. Максимов попытался разворошить подопечных заменами, выпустив Пихаленка и Кивинду, но смотреть на игру претендента на еврокубки было и в дальше крайне тяжело.

В середине тайма Погорелый мощно пробил с линии штрафной – впритирку со стойкой. За 3 минуты до завершения матча днепряне получили право на опасный штрафной, но Пихаленок исполнил стандарт очень неудачно.

Победа принесла Александрии 30 очков и подняла сразу на девятую строчку турнирной таблицы, СК Днепр-1 с 48-ю пунктами остался четвертым.

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