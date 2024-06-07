"Я завершил карьеру, потому что хочу, чтобы меня запомнили 34-летним Тони Кроосом, который провел лучший сезон за Реал. Так и случилось. Если люди считают, что я рано заканчиваю, это же комплимент", – сказал Кроос в интервью Kicker.

Лидер Реала завершит карьеру после Евро-2024

У Тони спросили, чем он будет заниматься дальше. "Буду проводить время с семьей. Продолжу подкаст с братом Феликсом. Буду работать и расширять свою академию в Мадриде. В сентябре стартует моя Icon League. Но не будет такого, что я наберу 18 проектов и буду путешествовать себе", – добавил хавбек.

Испанские и английские СМИ неправильно перевели слова Крооса и разнесли сенсацию, что Тони будет работать в академии Реала, хотя речь шла о собственной академии. Фаны Реала взорвали соцсети от восторга, однако впоследствии их ждало разочарование.

Заметим, что Тони Кроос за свою карьеру выступал за Баварию, Байер и Реал. В составе мюнхенцев немец трижды выигрывал титул чемпиона Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.

За "сливочных" полузащитник выступал с 2014 года. С Реалом Кроос стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок Испании и столько же раз побеждал в финале Лиги чемпионов. В общем Кроос сыграл за "сливочных" в 465 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 99 ассистов.