Попри статус фаворита, Кривбас у першому таймі примудрився не завдати жодного удару по воротах суперника. Верес же чималими силами йшов уперед, але не вистачало майстерності. Так, Шастал вискочив віч-на-віч з воротарем, але пробив повз. Кривбас відповів моментом Аду Прінса, але той неточно пробив після класної флангової передачі Задераки.

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Гострий момент виник на 26-й хвилині, коли Кузик скинув головою в центр штрафного, але ні Вакулко, ні Понєдєльнік не дотягнулись до м'яча. Перший удар у площину воріт стався аж на 33-й хвилині – Вовченко замкнув навіс з кутового прямо в руки Кліщуку. А перед перервою Верес залишився в меншості – Мрвальєвіч отримав пряму червону за відмашку в епізоді зі Стецьковим. Рішення ухвалили після перегляду VAR.

На старті другого тайму Кривбас зумів вийти вперед. Класне закидання на Дібанго на лівий край штрафного, камерунець прострілив, а Кучеренко, намагаючись перервати, зрізав м'яч у власні ворота. Після цього дві нагоди втратив Аду, але спочатку він пробив у сітку з зовнішньої сторони, а потім не зміг переграти воротаря після виходу віч-на-віч. Класний момент був у Іліча, але його удар через себе прилетів прямо в руки Пасту.

Верес міг відігратись, але Курко пробив трохи вище після навісу зі штрафного. Рівненці навіть у меншості не збирались здаватись та намагались тиснути на суперника, але Кривбас не лише втримав перемогу, а й збільшив перевагу на 89-й хвилині. Луньов отримав передачу від Соси, а Паст, який вибігав, аби перехопити м'яч, послизнувся. Максим забив вже у порожні ворота та зробив рахунок 0:2. Жан-Морель По міг зробити перемогу розгромною, але його удар зі штрафного прийняла на себе поперечка.

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