Юрий Вернидуб больше не рассчитывает на Алексея Хобленко – нападающий будет искать себе новую команду.

Украинский форвард Алексей Хобленко больше не будет выступать в Кривбассе, сообщает официальный сайт криворожан.

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29-летний нападающий разорвал контракт с "бело-красно-черными" по обоюдному согласию (соглашение действовало до 30 июня 2024 года) и получил статус свободного агента.

Напомним, Хобленко – воспитанник Динамо (находился в структуре киевлян с 2011 по 2016 годы). В Украине также успел поиграть за Полтаву, Закарпатье, Черноморец, СК Днепр-1, Карпаты и ЛНЗ. В Европе выступал за польский Лех, белорусское Динамо Брест, норвежский Стабек и эстонскую Левадию.

В Кривбасс перешел клуба летом 2021 года (в его активе 12 голов и 8 ассистов в 28 матчах). Первую половину прошлого сезона провел в аренде в составе ЛНЗ (1 гол и 1 результативная передача в 11 играх). Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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