Юрій Вернидуб більше не розраховує на Олексія Хобленка – нападник шукатиме собі нову команду.

Український форвард Олексій Хобленко більше не виступатиме у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

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29-річний розірвав контракт з командою Юрія Вернидуба за обопільною згодою (угода була чинною до 30 червня 2024 року) і набув статусу вільного агента.

Нагадаємо, Хобленко – вихованець Динамо (перебував на у структурі киян з 2011 по 2016 роки). В Україні встиг пограти за Полтаву, Закарпаття, Чорноморець, СК Дніпро-1, Карпати та ЛНЗ. В Європі виступав за польський Лех, білоруське Динамо Брест, норвезький Стабек і естонську Левадію.

У Кривбас перейшов клубу влітку 2021 року (у його доробку 12 голів та 8 асистів у 28 матчах). Першу половину минулого сезону провів у складі ЛНЗ (1 гол і 1 результативна передача в 11 іграх). Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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