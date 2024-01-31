Кривбас розірвав контракт з екс-форвардом Динамо з досвідом виступів у Європі
Український форвард Олексій Хобленко більше не виступатиме у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт криворіжців.
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29-річний розірвав контракт з командою Юрія Вернидуба за обопільною згодою (угода була чинною до 30 червня 2024 року) і набув статусу вільного агента.
Нагадаємо, Хобленко – вихованець Динамо (перебував на у структурі киян з 2011 по 2016 роки). В Україні встиг пограти за Полтаву, Закарпаття, Чорноморець, СК Дніпро-1, Карпати та ЛНЗ. В Європі виступав за польський Лех, білоруське Динамо Брест, норвезький Стабек і естонську Левадію.
У Кривбас перейшов клубу влітку 2021 року (у його доробку 12 голів та 8 асистів у 28 матчах). Першу половину минулого сезону провів у складі ЛНЗ (1 гол і 1 результативна передача в 11 іграх). Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.
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