Кривбасс в контрольном матче одержал разгромную победу над испанской Мурсией. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Контрольные матчи

Кривбасс – Мурсия – 5:2

Спарринг проходил в формате четырех таймов по 30 минут. Кривбасс повел в счете в начале игры, но Мурсия довольно быстро отыгралась. Впрочем, первый тайм завершился победой криворожан со счетом 2:1 с дублем нападающего.

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Во втором тайме форвард оформил хет-трик ударом с близкого расстояния. Мурсия сократила отставание благодаря сомнительному пенальти. После этого Кривбасс сумел отличиться в воротах соперника еще дважды. Добавим, что фамилии авторов голов на официальном сайте криворожан не указаны.

Отметим, что этот спарринг был для Кривбасса последним на сборах – уже завтра подопечные Юрия Вернидуба возвращаются в Украину и будут готовиться к возобновлению УПЛ матчем против ЛНЗ (23 февраля).

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