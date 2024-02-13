Кривбас у контрольному матчі здобув розгромну перемогу над іспанською Мурсією. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Контрольні матчі

Кривбас – Мурсія – 5:2

Спаринг проходив у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин. Кривбас повів у рахунку на початку гри, але Мурсія досить швидко відігралась. Втім, перший тайм завершився перемогою криворіжців з рахунком 2:1 із дублем нападника.

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У другому таймі форвард оформив хет-трик ударом з близької відстані. Мурсія скоротила відставання завдяки сумнівному пенальті. Після цього Кривбас зумів відзначитись у воротах суперника ще двічі. Додамо, що прізвища авторів голів на офіційному сайті криворіжців не вказані.

Відзначимо, що цей спаринг був для Кривбаса останнім на зборах – вже завтра підопічні Юрія Вернидуба повертаються до України та готуватимуться до відновлення УПЛ матчем проти ЛНЗ (23 лютого).

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