Іспанець стане новим координатором академії, повідомляє офіційний сайт криворізького клубу.

Бабич анонсував серйозні зміни у Кривбасі – криворіжці відпустили Металіст у відрив

Лопес мав доволі успішну кар'єру гравця, виступаючи у складі Логроньєса, Вільяреала, Валенсії, Мальорки та інших іспанських клубів. Разом з "кажанами" сенсаційно вигравав Кубок УЄФА і чемпіонат Іспанії сезону 2003/04. Повісив бутси на цвях у 2014-му році, після чого працював у структурах Сарагоси та Валенсії.

Нагадаємо, Кривбас пішов на зимову паузу другим у таблиці Першої ліги. Підопічні Бабича відстають від Металіста на 11 очок і випереджають переслідувачів на 9.

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