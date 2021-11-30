"Кривбасс находится в верхней части турнирной таблицы: на чистом втором месте и борется за выход в УПЛ. Марафон, как говорится, продолжается.

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Зимой мы проведем качественное усиление. Уверен, что после зимнего сбора команда будет демонстрировать еще более зрелищный футбол и добиваться побед. Сейчас самое главное – дать ребятам отдохнуть.

По плану у нас три сбора. Первый сбор, фундаментальный, мы проведем в Украине. После этого два сбора будут в Турции, где мы уже качественно поработаем с мячом, проведем хорошие спарринги и будем наигрывать разные схемы и составы", – цитирует Бабича официальный сайт клуба.

Напомним, Кривбасс ушел на зимний перерыв на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 42 очка. От Металлиста криворожцы отстают на 11 пунктов и опережают Альянс и Оболонь, которые делят 3-4 места, на 9 баллов.

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