Криворожский клуб укомплектует команду даже после старта второй части сезона УПЛ.

Даниэль Созах должен стать игроком Кривбасса. Стороны полностью согласовали все детали перехода на правах свободного агента, сообщает ТаТоТаке.

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Сейчас есть задержка с получением визы для въезда в Украину. Такая же проблема была и у других африканских легионеров – По и Дибанго.

Даниэль начал заниматься футболом в Гане, затем были выступления в Израиле, Нигерии, Гвинее и Кении. Последние полтора года Созах провел в белорусской Ислоче (45 матчей, 17 голов и 8 ассистов).

Отметим, что 24-летний нападающий выступает за сборную Нигера. Уже имеет в активе десять поединков и семь результативных действий.

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