Шахтер прекрасно начал вторую часть УПЛ, разбив Минай (4:1) и Металлист 1925 (7:0). Команда Йовичевича догнала в таблице СК Днепр-1. Однако в случае осечки "спортклубовцев" против Динамо "горняки" стали бы единоличными лидерами. Кривбасс, минимально переиграв Колос, расположился на шестой позиции и хотел навязать борьбу за топ-5.

Из-за насыщенного еврокубкового графика "горняки" просили перенести игру во Львов, но получили отказ. Следовательно, Кривбасс принимал Шахтер в Кривом Роге. На неделе дончане расписали ничью с Фейеноордом в 1/8 финала Лиги Европы. Тот поединок из-за перебора карточек пропустили Конопля, Бондарь и Михайличенко. Все трое попали в стартовый состав на важный матч УПЛ. Сикан заменил дисквалифицированного Траоре.

Кривбасс – Шахтер: составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Команды ничего не создали к середине первого тайма: много борьбы в центре поля, мелкие фолы, ни одного удара в створ. Вернидуб грубо сбил Сикана на подступах к штрафной, но Зубков неудачно выполнил стандарт, попав в стенку. Шахтеру не хватало свежести после изнурительного матча с Фейенордом. "Горняки" пытались растягивать оборону хозяев постоянным переводом мяча с одного фланга на другой, однако криворожцы качественно встречали Зубкова и Ко еще в момент приема.

Сарнавского впервые потревожили на 27-й минуте. Судаков классно приложился с дистанции, а кипер Кривбасса парировал перед собой. Бондаренко неловко добил над поперечиной. Вернидуб играл с огнем, имея в своем пассиве желтую. Центрбек Кривбаса снова фолил против Сикана – обошлось. "Горняки" полностью завладели инициативой. Зубков зацепился за мяч в штрафной, отдал на Джурасека, а тот покатил на свободного Бондаренко, выстрелившего по воробьям с линии штрафной.

Джурасек упустил роскошный момент на 37-й. Михайличенко классно разобрался с соперником на фланге и навесил, а хорватский хавбек не смог переправить в дальний. В общем, справедливые нули до перерыва. Шахтер больше владел мячом (59% на 41%), но на завершающей стадии у подопечных Йовичевича были проблемы. "Горняки" не находили продолжения в финальной трети, фланги заработали только в конце тайма.

На старте второй половины гости получили право выполнить стандарт на левом краю штрафной. Судаков хитро пробил низом, но Сарнавский выручил. Георгий добился своего на 58-й минуте. С похожей позиции завершил сольный проход фантастическим ударом в ближнюю девятку. Феноменальный выстрел 20-летнего полузащитника существенно облегчил "горнякам" жизнь, ведь криворожцы продолжали грамотно "сушить" и после перерыва.

Сразу после забитого мяча Йовичевич произвел двойную замену. Незаметный Сикан уступил место Келси, а Крыськив вышел вместо Степаненко. Затем на поле появились Швед (Зубков) и Назарина (Джурасек). Темп игры заметно снизился, Кривбасс угрожал воротам "горняков" разве что со стандартов. Дончане все контролировали и в конце концов забили еще дважды. Келси отличился дебютным мячом в составе Шахтера, завершив эффектную трехходовку имени Шведа-Судакова. Последний ворвался в штрафную и покатил на венесуэльца, который с разворота прошил Сарнавского.

Кривбасс расклеился. Банада "привез" на ровном месте, подарив мяч Крыськиву. Молодой хавбек отдал на пустые Шведу – 0:3. Итак, "горняки" (39 очков) воспользовались подарком Динамо и обошли на вершине турнирной таблицы СК Днепр-1 (36). Уже в четверг Шахтер сыграет выездной ответный матч против Фейеноорда в статусе единоличного лидера УПЛ.

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