"Ооооо, вот грязь развели. Человечность должна быть и на войне, и в спорте, нельзя смешивать одно с другим!

Степаненко – о скандальном разгроме Кривбасса: "Сильные команды играют при любых условиях"

Навалял Шахтер Кривбассу заслуженно. Несите достойно проигрыш, а не бейте себя в грудь, какие вы герои и какие "нытики" игроки Шахтера! А я, как жена футболиста, действительно знаю их тайминг", – написала Юлия на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, поединок ознаменовался скандалом: "горняки" просили криворожан перенести игру во Львов, чтобы упростить логистику (уже 16 марта дончанам предстоит сыграть ответный матч Лиги Европы в Роттердаме), однако Кривбасс ответил отказом. После игры Игор Йовичевич не захотел пожать руку Юрию Вернидубу, а тот, в свою очередь, обвинил Шахтер в "скулении".

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