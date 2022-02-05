Защитник Ворсклы Евгений Павлюк продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт криворожцев.

Экс-хавбек Динамо продолжит карьеру в чемпионате Эстонии

19-летний защитник перешел в команду Александра Бабича на правах аренды. Соглашение подписано сроком 1 год. В Кривбассе Евгений будет выступать под номером 19.

Напомним, Павлюк – воспитанник Ворсклы. В текущем сезоне провел за "зелено-белых" 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

К слову, Кривбасс ушел на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги – от Металлиста криворожцы отстают на 11 очков.

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