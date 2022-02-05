Захисник Ворскли Євген Павлюк продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

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19-річний оборонець перейшов у команду Олександра Бабича на правах оренди. Угоду підписано терміном на 1 рік. У Кривбасі Євген виступатиме під номером 19.

Нагадаємо, Павлюк – вихованець Ворскли. У поточному сезоні провів за "зелено-білих" 5 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

До слова, Кривбас пішов на зимову паузу на другій сходинці турнірної таблиці Першої ліги – від Металіста криворіжці відстають на 11 очок.

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