Новым футболистом Кривбасса стал Евгений Банада. Детали сделки не разглашаются. Известно только, что футболист будет выступать под 44-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

Украинский хавбек официально переехал в АПЛ

Напомним, что недавно главным тренером команды стал Юрий Вернидуб. Клуб активно исполняет пожелания специалиста, подписав уже 10 новых футболистов.

Кстати, Евгений Банада сделал себе имя в украинском футболе, выступая за Александрию, где провел 10 лет. В прошлом сезоне 30-летний полузащитник защищал цвета Металиста, за который забил 6 голов в 13 матчах Первой лиги.

Россия напала на Украину: Цыганков не простит российским террористам новые убийства украинцев, приговор Путину (LIVE)