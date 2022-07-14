Криворізький клуб продовжує кардинально змінювати склад перед стартом в УПЛ.

Новим футболістом Кривбаса став Євген Банада. Деталі угоди не розголошуються. Відомо лишень, що футболіст виступатиме під 44-м номером, повідомляє прес-служба клубу.

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Нагадаємо, нещодавно головним тренером команди став Юрій Вернидуб. Клуб активно виконує побажання фахівця, підписавши вже 10 нових футболістів.

Євген Банада зробив собі ім'я в українському футболі, виступаючи за Олександрію протягом 10 років. У минулому сезоні 30-річний півзахисник захищав кольори Металіста, за який забив 6 голів у 13 матчах Першої ліги.

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