Кривбас під наглядом Монзуль і VAR спробує здобути першу перемогу в УПЛ – призначення арбітрів на 9-й тур
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на прийдешніх матчах еліти.
Матчі 9-го туру розтягнуться на 3 дні, а система VAR буде працювати лише на матчі між Кривбасом та Інгульцем, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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22 жовтня
15:00 – Олександрія – Львів – Панчишин Д. І. (Харків).
23 жовтня
13:00 – Динамо – Ворскла – Козиряцький М. С. (Запоріжжя).
13:00 – Верес – Зоря – Дердо О. В. (Чорноморськ).
13:00 – Металіст — СК Дніпро-1 – Арановський Є. А. (Київ).
15:00 – Рух – Металіст 1925 – Козик Я. В. (Мукачево).
24 жовтня
13:00 – Кривбас – Інгулець – Монзуль К. В. (Харків). Арбітр VAR – Балакін М. О. (Київська обл.).
15:00 – Колос – Чорноморець – Романов В. М. (Дніпро).
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