"Постоянно хочется совершенствоваться и усиливать те или иные позиции, мы над этим работаем. Мы должны понимать, кто к нам может прийти. Сейчас уже есть несколько позиций, по которым мы на финишной прямой. Три позиции это однозначно, возможно даже четыре.

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Мы делаем упор на украинских футболистах, но если говорить об иностранцах, то понимаем, что легионер должен быть на голову сильнее. Не хочется брать все это быстро. Мы отслеживаем, мониторим, смотрим, разбираем все эти моменты, чтобы было стопроцентное попадание. Мы хотим уже не усиливать Первую лигу, а работать с прицелом на УПЛ", – сказал Бабич в комментарии клубной пресс-службе.

Первую половину сезона Кривбасс завершим на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от Металлиста составляет 11 очков, но и отрыв от преследователей 9 зачетных пунктов.

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