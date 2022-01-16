Кривбасс понемногу определяется со спарринг-партнерами на втором сборе, сообщает официальный сайт криворожцев.

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Соперниками команды Александра Бабича будут РФШ и АФК Эскильстуна. Спарринг с чемпионом Латвии состоится 27 февраля, а поединок с представителем Первой лиги чемпионата Швеции запланирован на 10 марта.

Всего на втором сборе, который продлится с 8 по 22 февраля, криворожцы сыграют 8 товарищеских матчей.

Напомним, на зимнюю паузу Кривбасс ушел на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 42 очка.

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