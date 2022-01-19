"Постійно хочеться вдосконалюватися та посилювати ті чи інші позиції, ми над цим працюємо. Ми повинні розуміти, хто до нас може прийти. Наразі вже є кілька позицій, щодо яких ми на фінішній прямій. Три позиції це однозначно, можливо навіть чотири.

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Ми робимо акцент на українських футболістах, але якщо говорити про іноземців, то розуміємо, що легіонер має бути на голову сильнішим. Не хочеться брати все це швидко. Ми відстежуємо, моніторимо, дивимося, розбираємо всі ці моменти, щоб було стовідсоткове влучення. Ми хочемо вже не посилювати Першу лігу, а працювати із прицілом на УПЛ", – сказав Бабич в коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, першу половину сезону Кривбас завершим на другому місці в турнірній таблиці Першої ліги. Відставання від Металіста становить 11 очок, але й відрив від переслідувачів 9 залікових пунктів.

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