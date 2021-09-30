Вторую команду Первой лиги возглавит Александр Бабич, который уже длительное время находится в творческом отпуске.

Сегодня, 30 сентября, Кривбасс попрощался с Геннадием Приходько, последним матчем которого стало поражение от Металлиста (0:5). Его преемником станет Александр Бабич, который согласовывает последние детали сотрудничества с клубом. Об этом сообщили в эфире программы "Футбол News" на телеканале "Футбол 1".

Кроме Бабича, на должность наставника криворожан тоже якобы претендовали Владимир Шаран, Роман Григорчук и Роман Санжар. Сейчас тренировки команды проводит Андрей Купцов.

Напомним, 42-летний Бабич ранее возглавлял Черноморец и Мариуполь, который покинул в июле 2020-го и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. Последним местом его работы были телеканалы "Футбол 1/2/3", где Бабич работал экспертом.

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