Другу команду Першої ліги очолить Олександр Бабич, який вже тривалий час перебуває у творчій відпустці.

Сьогодні, 30 вересня, Кривбас попрощався з Геннадієм Приходьком, останнім матчем якого стала поразка від Металіста (0:5). Його наступником стане Олександр Бабич, який узгоджує останні деталі співпраці з клубом. Про це повідомили в ефірі програми "Футбол News" на телеканалі "Футбол 1".

Окрім Бабича, на посаду наставника криворіжців також начебто претендували Володимир Шаран, Роман Григорчук і Роман Санжар. Наразі тренування команди проводить Андрій Купцов.

Нагадаємо, 42-річний Бабич раніше очолював Чорноморець та Маріуполь, який покинув у липні 2020-го і відтоді не займався тренерською діяльністю. Останнім місцем його роботи були телеканали "Футбол 1/2/3", де Бабич працював експертом.

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