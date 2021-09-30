Кривбас звільнив Геннадія Приходька з посади головного тренера, повідомляє офіційний сайт криворізького клубу.

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Зазначимо, що він був першим тренером відродженого клубу (Приходько з 2010 року очолював Гірник, який 3 серпня 2020-го перейменували у Кривбас). Під його керівництвом команда виграла 23 матчі, 8 разів зіграла внічию і поступилась у 5 поєдинках.

До матчу 11-го туру проти Оболоні Кривбас готуватиме Андрій Купцов.

Нагадаємо, в останньому матчі криворіжці вдома поступилися головному конкуренту за вихід в еліту – Металісту – з рахунком 0:5. Після 10-ти турів Кривбас у турнірній таблиці Першої ліги йде другим, відстаючи від харків'ян вже на 8 очок.

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