Футболистам Кривбасса досталось от ультрас после разгромного поражения в матче с Металлистом.

"Реже в кальянные ходить нужно, бл**ь. Мы в кальянной, на**й, увидим кого-то – еб**о вам будем бить бл**ь.

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Прибивать будем сразу. Вообще оху**и, бл**ь. Ни характера – ни**я. Расслабились, су*а", – снял на камеру слова разъяренного болельщика журналист Дмитрий Поворознюк в своем Instagram.

Напомним, в матче 10-го тура Первой Лиги Кривбасс дома опозорился на глазах у собственных болельщиков, пропустив пять мячей от Металлиста.

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