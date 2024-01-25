Кривбасс одолел экс-клуб Реброва, ничья Ротаня и легенды Динамо, ужас Черноморца продолжается: спарринги команд УПЛ
Состоялись зимние спарринги с участием 5 представителей украинской Премьер-лиги.
Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ
Оболонь – Дукаджини – 4:1
Голы: Грисьо 38, Вишневский 44, Тарануха 67, Суханов 83 – Шабани 50 (пен.)
Ференцварош – Кривбасс – 0:2
Голы: Вакулко, 52, Соса, 58
Черноморец – Альтах – 0:2
Голы: Бере, 29 (пен.), Нухиу, 60
СК Днепр-1 – Штурм – 1:2
Голы: Кивинда, 72 – Байрет, 12, Прасс, 30
Александрия – Пахтакор – 1:1
Голы: Калитвинцев, 7 – Шевченко, 86 (аг)
Оболонь одержала разгромную победу над косовским Дукаджини. Избиение начали новички "пивоваров" – Максим Грисьо и Олег Вишневский.
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У Кривбасса не было никаких проблем с чемпионом Венгрии – Ференцварошем. Подопечные Вернидуба шокировали экс-клуб Реброва двойным ударом в дебюте второго тайма.
Черноморец продолжает напрягать своих фанатов. Австрийский Альтах нанес одесситам четвертое поражение подряд.
СК Днепр-1 начал турецкий сбор с поражения Штурму. Команда Максимова пустила 2 гола до перерыва и смогла ответить только одним от юного Кивинды.
Александрия расписала ничью с Пахтакором, который тренирует Максим Шацких. Ребята Руслана Ротаня долго были впереди благодаря голу Владислава Калитвинцева, однако под занавес пропустили – 1:1.
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