Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Оболонь – Дукаджини – 4:1

Голы: Грисьо 38, Вишневский 44, Тарануха 67, Суханов 83 – Шабани 50 (пен.)

Ференцварош – Кривбасс – 0:2

Голы: Вакулко, 52, Соса, 58

Черноморец – Альтах – 0:2

Голы: Бере, 29 (пен.), Нухиу, 60

СК Днепр-1 – Штурм – 1:2

Голы: Кивинда, 72 – Байрет, 12, Прасс, 30

Александрия – Пахтакор – 1:1

Голы: Калитвинцев, 7 – Шевченко, 86 (аг)

Оболонь одержала разгромную победу над косовским Дукаджини. Избиение начали новички "пивоваров" – Максим Грисьо и Олег Вишневский.

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У Кривбасса не было никаких проблем с чемпионом Венгрии – Ференцварошем. Подопечные Вернидуба шокировали экс-клуб Реброва двойным ударом в дебюте второго тайма.

Черноморец продолжает напрягать своих фанатов. Австрийский Альтах нанес одесситам четвертое поражение подряд.

СК Днепр-1 начал турецкий сбор с поражения Штурму. Команда Максимова пустила 2 гола до перерыва и смогла ответить только одним от юного Кивинды.

Александрия расписала ничью с Пахтакором, который тренирует Максим Шацких. Ребята Руслана Ротаня долго были впереди благодаря голу Владислава Калитвинцева, однако под занавес пропустили – 1:1.

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