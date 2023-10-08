Юрію Вернидубу вже в дебюті гри довелось використовувати заміну – Вакулко травмувався та поступився місцем на полі Татаркову. Але саме Кривбас і створив першу нагоду: Дібанго прорвався лівим флангом та прострілив, а Приходько замикав – Варакута впорався з ударом.

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Чорноморець же міг залишити суперника в меншості на 14-й хвилині. Кліщук вийшов з воріт, аби зіграти на перехопленні, але не влучив ні в м'яч, ні в ногу Бойчука, який трохи театрально впав. Арбітр нікого не карав за цей епізод. Загалом же команди більше проводили часу в центрі поля. Обережний стиль гри порушив Хадіда перед перервою, але Кліщук впорався з його ударом зі штрафного.

Другий тайм продовжився у тому ж темпі аж до 56 хвилини. Кузик випередив захисника, який влучив не в м'яч, а у ногу суперника. Приходько холоднокровно реалізував пенальті. Чорноморець відповів небезпечним ударом Дада – бразилець міг покласти справжній шедевр, але м'яч просвистів повз дальню стійку. Ієде був близький до гола, але не влучив у дальній кут після того, як класно посадив на п'яту точку Бескоровайного.

Кривбас же ледь не подвоїв перевагу. Задерака пробив метрів з 20 – Варакута в падінні здійснив сейв. Втім, активніше в атаку йшов Чорноморець, якому необхідно було відіграватись. Проте, Кривбас зумів втримати переможний рахунок та піднятись на вершину таблиці УПЛ, випередивши Полісся на 1 очко. Шахтар же лише третій з 18 балами, а Чорноморець залишився на п'ятій сходинці з 16 пунктами.

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