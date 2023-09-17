Кривбас повів у рахунку на 11 хвилині. Захисник перервав навіс на Бескоровайного, м'яч відлетів до Кожушка, який пробив з гострого кута. Воротар відбив, але прямо на ногу Бескоровайному, який забив уже третій гол у цьому сезоні (нагадаємо, що Данило – центральний захисник).

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Команди обмінялись моментами Задераки та Шарая – перший пробив неточно, а другий не зміг переграти воротаря Кривбаса. Верес результативно відповів на 34 хвилині. Задерака вискочив у підкаті під удар, а м'яч влучив у руку. Після перегляду VAR Анастасія Романюк призначила пенальті, який реалізував Кучеров. На перерву команди пішли за рахунку 1:1.

Другий тайм розпочався з небезпечного пострілу Кожушка – Паст відбив удар. Кривбас більше атакував на правах фаворита, але Паст не давав себе пробити. Проте, голкіпер Вереса не зміг нічого зробити на 85-ій хвилині, коли переможний м'яч забив Іліч. Взяття воріт організував Дібанго, який лівим флангом прорвався у штрафний, прострілив, Приходько ледь помітним дотиком перевів м'яч на Іліча, а той в дотик забив.

Таким чином, Кривбас набрав 14 очок та піднявся на друге місце – відставання від Шахтаря становить лише 3 пункти. Верес з 4 пунктами залишився п'ятнадцятим.

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