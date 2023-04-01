В матче 19-го тура чемпионата Украины "красно-черные" снова проиграли на своем поле. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Верес в матче с Кривбассом преследовал две цели: наконец прервать длительную безвыигрышную серии и снять проклятие с собственной арены, на которой пока не удалось одержать победу. Давил результат и на соперников, руководство которых в последнее время все чаще заявляет о еврокубках.

Ингулец в добавленное время оформил сумасшедший камбэк с Минаем – фарт Ковальца продолжается

Первый опасный момент создали хозяева на 5-й минуте: Владислав Шарай навесил с левого фланга, Гайдучик до мяча не добрался, но защитник Кривбасса едва не срезал его в свои ворота. Через восемь минут ровенчане упустили супермомент и снова с левого фланга: Кучеров прострелил в центр штрафной и Владислав Шарай пяткой пробил. Клищук в падении зацепил сферу и помешал голу, а дальше подчистили защитники. Впоследствии с острого угла пробивал Дахновский, но защитники заблокировали.

Лишь на 20-й минуте свою первую атаку провел Кривбасс. Устименко отдал пас в центр вратарской на ногу Хомченовскому, но Когут в падении успел зацепить круглого и тот рикошетом пролетел над воротами.

В середине тайма не повезло Дахновскому, который после навеса со штрафного замыкал головой – мяч просвистел рядом с правой стойкой. Впоследствии Станислав Шарай с острого угла пытался найти щель между кипером и стойкой – снова спас Клищук. Клец со штрафного пробил впритирку с левой стойкой. Просто сумасшедшее количество моментов от Вереса, не хватает лишь капли везения. Кривбасс играет почти без моментов, пытаясь довольно примитивно выбивать мяч подальше, когда приближается опасность.

Уже в добавленное к первому тайму время Дахновский выходил один на один, но поскользнулся, пытаясь отдать пас и момент был потерян. В ответ криворожане убежали в стремительную контратаку и Микитишин опасно закручивал в дальний угол. Неточно.

Сразу после отдыха забил Кривбасс. Хомченовский отдал элегантный пас пяткой на Задераку, тот сместился ближе к штрафной и отпасовал в центр на Приходько, который расстрелял Когута. Криворожане сразу взялись защищать минимальное преимущество, что вызвало возмущение у Юрия Вернидуба – коуч на русском ругал своих подопечных и, уже традиционно, арбитра.

На 60-й минуте гости остались в меньшинстве – Устименко в течение 2 минут получил две желтые карточки и покинул поле. Через мгновение Владислав Шарай откровенно нырял в штрафной соперника, за что получил заслуженный горчичник. Досталось предупреждение и Вернидубу, который продолжал в своем стиле истерично и недостойно своего статуса комментировать действия арбитра.

В середине второго тайма Станислав Шарай повторил комбинацию брата уже на другом фланге и также получил карточку за симуляцию. На последние 15 минут Вернидуб выпустил Лунева, с которым успешно работал еще в Заре. На 80-й минуте мяч попал в руку Задераке и арбитр побежал смотреть VAR относительно того, где произошло нарушение – в штрафной или перед ним. В конце концов, судья указал на пенальти, и Близниченко четко развел мяч и кипера по углам.

Не прошло и двух минут как Кривбасс вышел вперед. Задерака с левого фланга навесил на дальнюю штангу и Понедельник, который вышел на замену, головой замкнул в ближний угол. Спасти хотя бы ничью ровненчане не сумели.

Победа принесла Кривбассу 22 очка и седьмую строчку, Верес с 18-ю пунктами опустился на четырнадцатое место.

Металлист и Колос разошлись миром – Волынец отразил пенальти, харьковчане едва не привезли курьезный гол в свои ворота