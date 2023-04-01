Футбольный уикенд в Украине открывал поединок между Минаем и Ингульцом. Хозяева начали вторую часть сезона по нарастающей: проиграли Львову, расписали ничью с Александрией и одолели Колос. В свою очередь гости после двух побед (над Динамо и Металлистом) уступили Черноморцу.

Голкипер Ингульца перейдет к аутсайдеру Первой лиги, – СМИ

Кроме телекартинки, официальный транслятор УПЛ – Setanta – предлагал трансляцию на ҮоuТubе, которую успешно запорол. После 15 минут мучений и "висения" сигнала Setanta не нашла ничего лучшего, как просто удалить трансляцию, в очередной раз продемонстрировав свое отношение к зрителям.

Несмотря на это, на футбольном поле игра не останавливалась ни на минуту. Гечев уже на 2-й минуте пробивал издали, но попал в игрока Ингульца. Через мгновение Билык перевел мяч над перекладиной после навеса с углового. Кухарук из глубины пытался забросить мяч во вратарскую Миная, но Бандура вовремя вышел из ворот и забрал круглого.

На 21-й минуте хозяевам все-таки удалось воплотить свое преимущество в забитый гол. После подачи с углового Кравчук в падении головой перевел сферу в дальний угол ворот – Билык в прыжке пытался дотянуться, но... Ингулец бросился отыгрываться, больше контролируя мяч, но подопечные Владимира Шарана четко играли на подступах к штрафной. Перед перерывом команда Ковальца могла сравнивать, но Головкин со штрафного закрутил сферу мимо ближней стойки.

После отдыха Ингулец взялся прессинговать соперника, но тот выдержал стартовый натиск и едва сам не забил. Сначала Кравчук на дальней штанге в падении завершал подачу с левого фланга, но попал в соперника, а затем Рогозинский откликнулся на навес, но пробил очень неудачно.

В середине второго тайма отличились голкиперы обеих команд: пас назад на Билыка едва не привел к потере мяча вратарем Ингульца, а вскоре Бандура ногами сумел среагировать и отразить удар Головкина низом. Кучеренко дважды пытался пристреляться с дальней дистанции – оба раза мимо ворот закарпатцев. Через мгновение мог забивать Головкин – мяч рикошетом от газона летел в створ ворот, но Бандура снова подчистил. Почти сразу Ковалев выстрелил над перекладиной.

В конце концов, то что не смог сделать Минай, сделал сам Ингулец. На 84-й минуте, после удара Козака по уже пустым воротам, Кравчук пытался спасти свою команду и срезал сферу в собственные ворота. На последней минуте Смоляков мог вырывать победу для гостей, но Бандура снова спас от гола.

Однако, фортуна в этот день была на стороне гостей: уже в добавленное время Мельник сыграл рукой в штрафной и арбитр назначил пенальти – Ковалев точным ударом добывает для петровцев триумф.

Победа принесла Ингульцу 22 очка и подняла на восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, Минай с 18-ю баллами двенадцатый.

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