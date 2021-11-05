Первая лига, 17-й тур

Нива Тернополь – Кривбасс – 1:2

Голы: Демчук, 45+2 – Хобленко, 10, Илич, 59

Криворожцы были агрессивны в первые 10 минут. Это конвертировалось в гол Хобленко после подачи со стандарта. Алексей отлично сыграл на опережение и засунул мяч в ворота. Нива ответила тоже взятием ворот после штрафного. Сарнавский не сумел зафиксировать сферу после несильной подачи, его подстерег Демчук и забил.

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После перерыва подопечные Александра Бабича осторожно пошли в атаку, что завершилось отличным голом на 59 минуте. Илич протянул мяч правым флангом, сместился в штрафную и мощно пробил в ближний угол – Механив парировать не сумел. После этого команды пытались еще что-то создать, но финальный свисток зафиксировал победу криворожцев.

Кривбасс набрал 37 зачетных баллов и сократил отставание до Металлиста на 4 пункта. Но лидер Первой лиги еще свой матч 17-го тура не провел. Тернопольская Нива осталась восьмой, имея в активе 20 очков.

Турнирная таблица Первой лиги