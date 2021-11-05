Перша ліга, 17-й тур

Нива Тернопіль – Кривбас – 1:2

Голи: Демчук, 45+2 – Хобленко, 10, Іліч, 59

Криворіжці були агресивними у перші 10 хвилин. Це конвертувалось у гол Хобленка після подачі зі стандарту. Олексій чудово зіграв на випередження і запхав м'яч у ворота. Нива відповіла теж взяттям воріт після штрафного. Сарнавський не зумів зафіксувати сферу після несильної подачі, його підчатував Демчук і забив.

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По перерві підопічні Олександра Бабича обережно пішли в атаку, що завершилось чудовим голом на 59 хвилині. Іліч протягнув м'яч правим флангом, змістився у карний майданчик та потужно пробив у ближній кут – Механів парирувати не зумів. Опісля команди намагались ще щось створити, але фінальний свисток зафіксував звитягу криворіжців.

Кривбас набрав 37 залікових балів та скоротив відставання до Металіста на 4 пункти. Втім, лідер Першої ліги ще свій матч 17-го туру не провів. Тернопільська Нива ж залишилась восьмою, маючи в активі 20 очок.

Турнірна таблиця Першої ліги

Відео гола Іліча: