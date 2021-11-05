Первая лига, 17-й тур

Агробизнес – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Курило, 22

Удаление: Шевченко, 75 (вторая желтая, ВПК-Агро)

Соседи-аутсайдеры турнирной таблицы – Агробизнес и ВПК-Агро – сошлись в поединке за 6 очков. Уже на 6-й минуте Олег Мозиль спас ворота хозяев, отреагировав на коварный удар от Даниэля Жезуша головой в левый угол ворот. Впоследствии он снова продемонстрировал свой класс, в падении потянув выстрел издалека.

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Хозяева нанесли первый опасный удар лишь на 20-й минуте – Константин Махновский уверенно забрал мяч в руки. Но совсем скоро они открыли счет в матче: Игорь Курило результативно замкнул навес с углового. Команда Александра Чижевского после этого еще имела несколько острых моментов, но удвоить преимущество не смогла.

После перерыва ВПК-Агро пытался отыграться, но их шансы стали абсолютно скудными после 75 минуты. Евгений Шевченко пошел в подкате вблизи чужой штрафной, за что увидел перед собой вторую желтую карточку. Агробизнес сумел сохранить преимущество в счете до финального свистка.

Теперь у команды из Волочиска 18 зачетных баллов, что помогло ей наконец-то выбраться из зоны вылета, расположившись на 11 строчке. ВПК-Агро так и остался 14-м.