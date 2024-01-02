Полузащитник Миная Егор Твердохлеб зимой может присоединиться к одному из лидеров УПЛ.

Кривбасс продвинулся в переговорах по трансферу Твердохлеба из Миная, сообщает ТаТоТаке. Криворожцы хотели приобрести хавбека еще летом, но тогда не удалось договориться по цене.

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Егор также входил в список интересов гданьской Лехии – польский клуб предлагал Минаю 300 тысяч долларов. Однако, закарпатцы подняли ценник до 400 тысяч.

К слову, в текущем сезоне Твердохлеб провел 15 матчей за Минай, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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