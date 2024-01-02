Півзахисник Миная Єгор Твердохліб взимку може приєднатись до одного з лідерів УПЛ.

Кривбас просунувся в перемовинах щодо трансферу Твердохліба з Миная, повідомляє ТаТоТаке. Криворожці хотіли придбати хавбека ще влітку, але тоді не вдалось домовитись щодо ціни.

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Єгор також входив у список інтересів гданської Лехії – польський клуб пропонував Минаю 300 тисяч доларів. Однак, закарпатці підняли цінник до 400 тисяч.

До слова, у поточному сезоні Твердохліб провів 15 матчів за Минай, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом. Transfermarkt оцінює 23-річного гравця у 500 тисяч євро.

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