Карпаты готовы вкладывать в состав для уверенного выхода в элитный дивизион.

"Один из лидеров Миная Егор Твердохлеб зимой может перейти в Карпаты. Львовский клуб готов предложить закарпатцам сумму больше двух клубов УПЛ, которые заинтересованы в услугах Твердохлеба.

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Якобы на трансфере хавбека в Карпаты настаивает ассистент главного тренера Остап Маркевич. В нынешнем сезоне 22-летний игрок отметился 2 голами и 1 ассистом в 15 матчах УПЛ за Минай", – сообщает УПЛ ТВ.

Добавим, что контракт Твердохлеба с Минаем рассчитан до лета 2025 года, а цена по Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.

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