Приходько стал 15-м новичком Кривбасса в текущее межсезонье, информирует официальный сайт криворожского клуба.

Игрок юношеской сборной Украины официально присоединился к Вальядолиду

Хавбек перебрался из Шахтера на правах аренды на 1 год с опцией выкупа. Интересно, что Клим является воспитанником киевского Динамо, а за Шахтер выступал с 2018 года с перерывами на аренды в Мариуполь и Ворсклу. Также успел поиграть за юношескую сборную Украины.

К слову, в прошлом сезоне Приходько отыграл за Шахтер U-2118 матчей, в которых записал в свой актив 6 голов, а также получил 7 желтых карточек. Основная его позиция – опорный полузащитник.

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