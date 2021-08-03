Приходько став 15-м новачком Кривбаса у поточне міжсезоння, інформує офіційний сайт криворізького клубу.

Гравець юнацької збірної України офіційно приєднався до Вальядоліда

Хавбек перебрався з Шахтаря на правах оренди на 1 рік з опцією викупу. Цікаво, що Клім є вихованцем київського Динамо, а за Шахтар виступав з 2018 року з перервами на оренди в Маріуполь та Ворсклу. Також встиг пограти за юнацьку збірну України.

До слова, у минулому сезоні Приходько відіграв за Шахтар U-2118 матчів, у яких записав до свого активу 6 голів, а також отримав 7 жовтих карток. Основна його позиція – опорний півзахисник.

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