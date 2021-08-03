Вальядолид на своем официальном сайте представил двух новичков – испанского защитника Энрике Риоса и украинского вратаря Ярослава Мейхера.

Игрок молодежной сборной Украины перебрался в чемпионат Швеции

Уроженец Тернополя является воспитанником Эспаньола, а в прошлом сезоне дебютировал в составе Логроньеса, из которого перебрался в Вальядолид на правах свободного агента.

К слову, в составе Логроньеса Мейхер сыграл в 4 матчах в прошлом сезоне, в которых пропустил 5 мячей и 1 раз удержал свои ворота на замке. Также Ярослав сыграл в 1 поединке в составе сборной Украины U-18.

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